رسميًا | دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

تعرف على نتائج الجوائز الأوروبية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز فرينكى دي يونج لاعب وسط برشلونة بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا.

جاء ذلك عن موسمه الماضي مع أياكس الهولندي، ليتفوق على جوردان هندرسون لاعب ليفربول وكريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبر صاحبي المركزين الثاني والثالث.

بقية الترتيب شهدت احتلال برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي للمركز الرابع بـ52 نقطة، يليه جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول في المركز الخامس بـ48 نقطة.

المركز السادس جاء من نصيب موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام هوتسبر بـ22 نقطة، تلاه رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بـ21 نقطة.

في المركز الثامن حل دوسان تاديتش لاعب أياكس بـ20 نقطة، بالتساوي مع المغربي حكيم زياش، فيما تقاسم المركز العاشر كل من دوني فان دي بيك لاعب أياكس وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة بـ19 نقطة.

يذكر أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول فاز بجائزة أفضل حارس، بينما فاز فيرجيل فان دايك نجم ليفربول بجائزة أفضل مدافع.