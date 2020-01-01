رسميًا .. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في 2019-2020

الحلم يتحقق.. وبعد 30 عامًا، ليفربول يعتلي منصة التتويج كبطل للبريميرليج

حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، وذلك على الرغم من تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة، والسبب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

ومنح تشيلسي رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يظل الفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني كما هو 23 نقطة، ومع تبقي 7 مباريات فقط، يحسم الريدز اللقب رسميًا، ويصبح في حوزتهم 19 لقبًا أخيرًا بعد صيام استمر منذ 1990.

المزيد من الفرق

وبذلك ينتهي صيام الـ 30 عامًا لليفربول، ويحقق اللقب المنتظر والذي ظل حلمًا مستحيلًا طوال السنوات الماضية مع تغير المدربين واللاعبين.

ويمتلك ليفربول 19 لقبًا على مستوى الدوري، ولقب واحد تحت مسمى البريميرليج كثاني الأندية التي نجحت في التتويج بالبطولة طوال تاريخها خلف مانشستر يونايتد صاحب الـ 20 لقبًا.

ويمكن القول إن تشيلسي قد صالح ليفربول بعد 6 سنوات، حيث كان سببًا في فقدان الريدز لقب البريميرليج في 2014 ، واليوم هو من يحسم اللقب لصالحهم.

وسيظل هذا الموسم تاريخيًا بسبب الطريقة التي استكمل بها، بعدما توقف لـ 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ومختلف دول العالم.

الحلم يتحقق واحذروا من الجمهور .. أبرز ردود الفعل على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

سيكون الموسم تحت مسمى دوري الكورونا، وباء عالمي يهاجم كوكب الأرض لأول مرة منذ أكثر من 100 عام بعد تفشي الأنفلونزا الإسبانية.