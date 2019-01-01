رسميًا.. لا عقوبة في حق كيسي و باكايوكو بعد واقعة قميص أتشيربي

نجما ميلان كيسي وباكايوكو يفلتان من العقوبة بعد ما حدث منهما في حق لاعب لاتسيو أتشيربي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا أنه لا عقوبة في حق ثنائي ميلان باكايوكو وفرانك كيسي بشأن واقعة مباراة لاتسيو.

وكان ميلان قد حقق انتصارًا هامًا وصعبًا على ضيفه لاتسيو مطلع الأسبوع الحالي ليخطف المركز الرابع.

وعقب المباراة، قام نجم لاتسيو أتشيربي بمبادلة قميصه مع فرانك كيسي، ليأخذ كيسي وباكايوكو القميص ويسخرون منه مع جماهير ميلان.

وأثارت هذه اللقطة الكثير من ردود الفعل، حيث اعتبر الغالبية هذا قلة احترام وعدم التزام بالروح الرياضية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

ورد أتشيربي على الواقعة بأنه نادم على مبادلة قميصه بعد المباراة وأنه لم يكن يعلم أن مثل هذه التصرفات ستحدث من قبل لاعبين محترفين.

وعلى ذلك حقق الاتحاد الإيطالي في الواقعة من أجل البحث وراء الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة في حق ثنائي ميلان.

ولكن بعد يومين من التحقيقات صدر القرار النهائي صباح اليوم الثلاثاء بأنه لا عقوبة في حق فرانك كيسي وباكايوكو.

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يذكر أن ميلان يتنافس مع كلًا من روما ولاتسيو وأتالانتا على بطاقة المركز الرابع المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.