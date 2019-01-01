رسميًا | كاسياس يجدد عقده مع بورتو

حكاية كاسياس مع بورتو تستمر لموسم إضافي مع إمكانية التمديد لعام آخر

أعلن نادي بورتو البرتغالي تمديد عقد إيكر كاسياس لموسم إضافي لينتهي في 2020 مع خيار التمديد لعام إضافي.

كاسياس كان قريبًا من الرحيل عن الدوري البرتغالي بنهاية الموسم الماضي ولكنّه حصل على عقد جديد.

وقال حارس مرمى ريال مدريد الأسبق في تصريحات للموقع الرسمي: ""بالنسبة لي هذا يوم خاص للغاية، فأنا أشعر بأنني في منزلي وحتى مع كبر سني لا أزال قادرًا على العطاء ومساندة فريقي بنسبة 100%".

وتابع: "اقترب من عامي الـ 28 وهدفي الاعتزال في بورتو. أنا ممتن للنادي وللمدينة لكل ما قاموا به معي منذ انضمامي لهم".

من جانبه علّق بيتو دا كوستا، رئيس فريق التنانين، على تمديد عقد إيكر بقوله: "لا أعتقد أنّ هذه ستكون المرة الأخيرة، الجميع هنا يعشق كاسياس ويتمنون استمراره أطول فترة ممكنة".

كاسياس خاض أول مباراة بقميص بورتو في 15 أغسطس 2015 ضد فيتوريا وانتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

ولعب الدولي الإسباني 149 مباراة بقميص بورتو حقق لقبين في 3 مواسم وهما الدوري والسوبر.

ويواجه بورتو نظيره ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وحال تأهل رفاق كاسياس يضرب موعدًا مع المنتصر من برشلونة ومانشستر يونايتد.