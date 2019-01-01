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رسمياً | كارديف سيتي يدعم هجومه برقم قياسي ويضم سالا

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كارديف ثاني أضعف هجوم في البريميرليج

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح نادي كارديف سيتي الإنجليزي، في الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا، من صفوف نانت الفرنسي.

وضم الفريق الإنجليزي الذي ينافس على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، اللاعب البالغ 28 عامًا حتى صيف 2022.

وخسر كارديف من نيوكاسل يونايتد، منذ أقل من ساعتين، بثلاثية نظيفة، ليظل في المراكز الثلاثة الأخيرة.

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وسجل سالا، 12 هدفًا في 19 مباراة في الدوري الفرنسي، ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، والتي أصبح من خلالها الأرجنتيني في تاريخ النادي.

إيمليانو علق على انتقاله: "أنا سعيد لتواجدي هنا، وأنه لشرف لي اللعب للفريق، ولا أطيق الانتظار لأبدأ التدريب مع الفريق ومباشرة العمل".

وتابع عن قيمة انتقاله: "أنه أمراً خاص لي، سأعمل وأساعد زملائي والنادي، وأريد البدء مباشرة والقيام بكل ما استطيع".

ويعد النادي الأزرق ثاني أضعف هجوم في الدوري الإنجليزي بعد هيدرسفيلد برصيد 19 هدفًا جاءت في 23 مباراة.

الجدير بالذكر أن التشيلي جاري ميديل، هو أغلى لاعب في تاريخ النادي مقابل 14 مليون يورو قادمًا من إشبيلية في 2014، ليتفوق عليه الأرجنتيني.

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