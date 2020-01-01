رسميًا | فيفا يمدد عقود اللاعبين ويحدد موعد سوق انتقالات الصيف

ما الذي توصل إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مستجدات فيروس كورونا وتأثيره على اللعبة؟

توصل الاتحاد الدولي لكرة القدم للعديد من التعديلات بشأن نظام عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بحلول الصيف المقبل، وكذلك موعد سوق الانتقالات الصيفية.

وأجرى الفيفا العديد من الاجتماعات من أجل التوصل إلى حلول بعد تغيير جداول المسابقات وموعد نهاية الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وتبدو توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص عقود اللاعبين ونظام سوق الانتقالات إثر أزمة وباء كورونا مناسبة من أجل حل القضايا التي استحدثها الوباء الجديد.

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وفي ذلك الإطار، يُقترح تمديد العقود حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل، حيث يجب أن يتماشى هذا مع النية الأصلية للطرفين عند توقيع العقد ويجب أن يحافظ أيضًا على النزاهة والاستقرار الرياضيين.

ينطبق مبدأ مماثل على العقود التي من المقرر أن تبدأ عندما يبدأ الموسم الجديد، مما يعني أن بدء سريان هذه العقود يتأخر حتى يبدأ الموسم التالي بالفعل.

من الضروري تعديل الوضع التنظيمي الطبيعي للظروف الواقعية الجديدة. وبناءً على ذلك، سيكون الفيفا مرنًا وسيسمح بنقل نوافذ النقل ذات الصلة بحيث تقع بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد.

في الوقت نفسه، سيحاول الفيفا ضمان مستوى التنسيق الشامل، حيثما أمكن، وسيضع في الاعتبار أيضًا الحاجة إلى حماية انتظام ونزاهة وسير عمل المسابقات، بحيث لا تكون النتائج الرياضية لأي منافسة غير عادلة معطلة.

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يذكر أن موعد استكمال الموسم الحالي لم يحدد بعد، حيث أن وضع فيروس كورونا خرج عن السيطرة وبات يهدد كل شيء في أوروبا وأغلب دول العالم.