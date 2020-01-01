الاتحاد الدولي يحسم الجدل حول مصير الدوريات

هل تعود الكرة وتستكمل الدوريات المتوقفة؟

أوضحت تقارير إنجليزية القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيعلن عنه في الأيام المقبلة بخصوص مصير الدوريات المختلفة حول العالم وإمكانية استكمالها من عدمه.

كرة القدم حول العالم أجمع توقفت بعد تفشي فيروس كورونا وتحوله لوباء، مما جعل مختلف الاتحادات القارية والمحلية تعطل أنشطة بطولاتها لأجل غير مسمى.

وبحسب "أتلتيك"، فالاتحاد الدولي سيعطي كل بلد حرية تحديد موعد استكمال البطولات الخاصة بها ونهايتها، ولن يضع تاريخاً يجب أن تنتهي معه المسابقات.

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وأشارت الصحيفة إلى قرار آخر هام يتمثل في مد الانتقالات الصيفية، وإعطاء فرصة للاعبين الذين تنتهي عقودهم بحلول نهاية يونيو لتمديدها واستكمال الموسم مع فرقهم.

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وتحدث التقرير أن تلك القرارات سيتم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الدولي خلال الثمانية وأربعين ساعة المقبلة، وذلك بالاتفاق مع بقية الاتحادات القارية.

أحد أندية البريميرليج، والذي لم تسميه الصحيفة، رحب بالقرارات، والتي اعتبرها منطقية، وتفتح الباب لاستكمال الموسم الجاري خلال أشهر الصيف.

وحتى الآن لم تعلن أي من الدوريات الأوروبية الكبرى عن موعد أو اتفاق بخصوص عودتها، وإن كانت بلجيكا أنهت المسابقة على وضعها الحالي ولن تستكملها.