رسميًا | فيدال يخلف ميدو في تدريب الوحدة

انتهت رحلة المصري مع النادي السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوحدة السعودي رسميًا عن تعيين ألفارو فيدال مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمصري أحمد حسام ميدو الذي تمت إقالته صباح اليوم.

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر إقالة "ميدو" من تدريب الفريق عقب تعديه بلفظ خارج على أحد مشجعي النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقد علق ميدو على الأمر بتوجيه الشكر للنادي وتكرار تأكيده على اختراق حسابه.

ميدو يشكر إدارة الوحدة ويؤكد مُجددًا : سأثبت اختراق حسابي

النادي أعلن في تغريدة أخرى تعيين فيدال لقيادة الفريق في الفترة القادمة، وسيساعده المدرب الوطني عيسى المحياني.

يُذكر أن فيدال هو مدرب الأحمال بالنادي، وقد سبق له العمل في الهلال السعودي كذلك، ويُتوقع أن يتولى مهمة تدريب الوحدة مؤقتًا حتى الإعلان عن المدرب الجديد.

الوحدة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يمتلك 34 نقطة.