ميدو يشكر إدارة الوحدة ويؤكد مُجددًا : سأثبت اختراق حسابي

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو رسالة شكر إلى مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، وذلك عقب قرار الإقالة الذي أعلنته الإدارة منذ دقائق.

وأعلن مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو من منصب المدير الفني للفريق دون الكشف عن الأسباب.

ميدو غرد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "شكرا اداره الوحدة شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئولية في ظروف صعبه".

⚠️ عاجل - نادي الوحدة يعلن إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق. pic.twitter.com/bxCpGLbRSm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

وأضاف ميدو : "استطعت بفضل الله و توفيقه و مسانده الإدارة و إخلاص اللاعبين و الجهاز الفني و الإداري و الطبي ان احقق بالفريق نتائج و اداء متميز اشاد به الجميع احترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

ميدو أكمل : "اشكر بشكل خاص حاتم الخيمي وعبد الله خوقير ..لم ارى منهم الا كل خير ودعم لي منذ اول يوم لي في المملكه..سيظلون اخوه لي الى اخر يوم في عمري"

رسميًا - إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

الحساب الرسمي لفريق الوحدة على موقع التواصل الاجتماع تويتر كان قد غرد " قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".

يُذكر أن الحساب الرسمي لميدو على تويتر تعدى لفظيًا على أحد المشجعين الذي قام بانتقاده، قبل ان يعود المدير الفني للوحدة ويؤكد ان حسابه كان قد تم اختراقه.