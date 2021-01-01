رسميًا.. فلورنتينو بيريز يترشح لرئاسة ريال مدريد

هل من منافس؟

قبل المجلس الانتخابي لريال مدريد أوراق الرئيس الحالي للنادي فلورنتينو بيريز بشأن الترشح مجددًا لرئاسة الميرينجي في الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن عقد انتخابات رئاسية في الفترة المقبلة من دون تحديد الموعد الرسمي لها حتى الآن.

ولم يترشح أي أحد إلى انتخابات ريال مدريد منذ عام 2009، حيث هيّمن بيريز على الرئاسة بالتزكية دائمًا وأبدًا وقاد الملكي لنجاحات كثيرة.

المجلس الانتخابي أصدر بيانًا عن ترشح بيريز كتب فيه "بعد النظر بالتفصيل في الترشيح المذكور المقدم في الوقت المحدد وتلبية جميع المتطلبات المطلوبة في اللوائح الانتخابية الحالية وغيرها من الأحكام القانونية المعمول بها، يعتمد بالإجماع إعلا صلاحية الترشيح".

الموعد الأخير للتقدم إلى انتخابات ريال مدريد هو الثاني عشر من أبريل، وحتى الآن لا يتواجد أي منافس لفلورنتينو بيريز على كرسي الرئاسة.

يُشار هنا إلى أن إنريكي ريكيلمي، أحد رجال الأعمال الأثرياء في مدريد، قد أعلن في وقت سابق نيته الترشح لمنافسة بيريز، ولكنه لم يتقدم بأوراقه حتى اللحظة.

على كل حال، في حال أن تأخر أو تراجع إنريكي ريكيلمي في قراره - رغم تأكيده أنه موافٍ للشروط الانتخابية - فقد يحصد بيريز الانتصار بالتزكية من جديد.