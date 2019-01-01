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رسمياً - فالنسيا يعلن تعاقده مع حارس برشلونة

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سيليسين يغادر كامب نو صوب المستايا..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن فالنسيا الإسباني رسمياً عن تعاقده مع الحارس الهولندي جاسبر سيليسين قادماً من برشلونة.

جاء ذلك بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي صباح اليوم في فالنسيا، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة قد تمت بقيمة 30 مليون يورو.

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وكان سيليسين -29 عاماً- قد صرح برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي بحثاً عن المزيد من المشاركات الأساسية.

يذكر أن الحارس الهولندي كان يملك عقداً في برشلونة ينتهي في يونيو 2021، بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو.

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