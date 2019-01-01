رسميًا.. فاردي لاعب الشهر في البريميرليج

جيمي فاردي يقتنص جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز

حصل مهاجم ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا جيمي فاردي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر بعد أدائه المميز.

وكان ليستر سيتي قد قدم أداء مميزًا خلال الشهر الماضي مع مدربه بريندان رودجرز نجح على إثره في حجز مركز بين الأربعة الأوائل على سلم الترتيب.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت رابطة الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم حصول مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، وذلك عن شهر أكتوبر الماضي.

ولعب فاردي خلال أكتوبر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف؛ هدفًا منهم في شباك كريستال بالاس والبقية في شباك ساوثهامبتون.

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وغابت الجائزة عن فاردي لفترة طويلة، ولكنه عاد وفرض نفسه من جديد كأبرز الخيارات ببعد المستوى المميز الذي يستمر في تقديمه منذ بداية الموسم وحتى الآن.