رسمياً : غياب سالم الدوسري عن مواجهة الهلال والعين الإماراتي

في منافسات دوري أبطال آسيا النسخة الجديدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تأكد غياب اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري عن مباراة فريقه المقبلة أمام العين الإماراتي في بداية مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتسلم الهلال خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإيقاف سالم الدوسري في أولى مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل.

الدوسري كان قد تعرض للطرد في آخر مباراة لعبها مع الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز.

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وغاب سالم الدوسري عن مباريات الهلال في العام الماضي بسبب احترافة في نادي فياريال الإسباني، والتي غادر فيها الزعيم البطولة من دوري المجموعات.

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يُذكر أن إدارة الهلال كانت قد راسلت الاتحاد الآسيوي من أجل معرفة موقف عقوبة اللاعب للتأكد من أحقية مشاركته في المباراة القادمة.