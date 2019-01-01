رسمياً | سيميوني يواصل الحكاية مع أتلتيكو مدريد حتى 2022

الرحلة مستمرة بين اللوكو والروخيبلانكوس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تجديد تعاقد المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى صيف 2022.

لتتواصل حكاية المدير الفني الأرجنتيني مع الروخيبلانكوس، لعشر سنوات، منذ توليه مسئولية في 2012.

وتولى سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد الإسباني، في الثالث والعشرين من 2011، ليقود الروخيبلانكوس خلال 412 حتى الآن، في وقتنا الحالي.

وقاد أتلتيكو مدريد، للفوز بلقبي الدوري الأوروبي وكذلك السوبر الأوروبي مرتين، وكأس إسبانيا، السوبر الإسباني، الدوري الإسباني.

وخاض أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني، 412 ليحقق الفوز في 253 مباراة، وخسر 68 مباراة، وتعادل في 91.

ويعد سيميوني من أغلى المدربين راتباً في العالم حيث يتقاضى مبلغ 3.3 مليون يورو سنوياً.

✍️ سيميوني باقٍ في أتلتيكو مدريد لفترة طويلة 🔴⚪️



📢النادي الإسباني أعلن عن تجديد عقد مدربه الأرجنتيني حتى عام 2022🙌 pic.twitter.com/gjSyJ4x7am — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وكان تعاقد سيميوني ينتهي في 2020، ليتم تجديد لموسمين أخرين، مع تعديل راتبه.

وفشل سيميوني في قيادة أتلتيكو مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين، فخسر نهائي نسختي 2014 و2016 أمام ريال مدريد.

وتأتي فرصة ذهبية للروخيبلانكوس، من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي يقام على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.