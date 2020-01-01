رسميًا.. ساؤول يُعلن عن ناديه الجديد

مفاجأة..

أعلن ساؤول نيجويز، لاعب أتلتيكو مدريد، عن ناديه الجديد الذي أثار به وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الأخيرة، واتضح بالفعل أنه لم يكذب وأن ثمة ناديًا جديدًا عكف عن الكشف عنه.

وأثار ساؤول ضجة كبيرة بعد نشره لصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعلن فيها أنه بصدد الكشف عن ناديه الجديد خلال ثلاثة أيام، ما فتح باب التكهنات أمام إمكانية مغادرته لكتيبة سيميوني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بعض المغردين عبر تويتر قالوا بأن خلفية الصورة المنشورة تعود إلى ملعب أولد ترافورد، ما قد يعني أنه بصدد الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ثم خرجت تقارير أخرى من الصحف الإسبانية تؤكد أن الأمر مجرد دعاية وأنه سيُعلن عن أمور لها علاقة بعمله الخاص بعيدًا عن كرة القدم.

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في نهاية المطاف، حسم الدولي الإسباني الأمر خلال بث مباشر مساء الأربعاء على إنستجرام، وقال أنه سيؤسس نادٍ جديد باسم "كوستا سيتي" في مدينة إلتشي بالشراكة مع أخيه كنوع من أنواع الاستثمار مع استمراره بصورة طبيعية كلاعب مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد.

وحظى صاحب الـ25 عامًا باهتمام كبار أندية قارة أوروبا بعد الأداء المميز الذي يظهر به على مدار آخر 5 سنوات، لكنه دائمًا ما كان أحد المخلصين للروخيبلانكوس، كما أن الإدارة دومًا رفضت التفريط فيه تحت أي مسمى.

ويمتلك ساؤول شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيكو مدريد بقيمة 130 مليون يورو، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن عزم مانشستر يونايتد على وجه الخصوص الظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

بإعلان ساؤول، يُسدل الستار على أي شائعات منتشرة بشأن رحيله، فالحقيقة باتت واضحة بأنه باقٍ مع أتلتيكو، وأن ما قام به كان محض دعايا مميزة لإعلان إطلاق ناديه الجديد الخاص.