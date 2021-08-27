رسميًا .. ريال مدريد يؤمن خدمات كاسيميرو حتى 2025

مبابي الصفقة القادمة؟

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الجمعة، عن تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو لفترة أطول.

كاسيميرو برز كأحد أهم العناصر الأساسية لريال منذ قدومه للفريق في 2013، والآن قرر الاستمرار لفترة أطول حتى 2025.

ريال تخلى هذا الصيف عن رافاييل فاران وسيرخيو راموس ومارتين أوديجارد، ليخفف بشكل كبير المخاوف المالية للنادي، وهو ما أسفر عن تجديد عقود العديد من النجوم كان آخرهم كريم بنزيما.

الموقع الرسمي لريال أكد اليوم، أن كاسيميرو البالغ من العمر 29 سنة، هو آخر المنضمين لقائمة التجديد لريال هذا الصيف.

وبذلك من المقرر أن يبقى اللاعب مع ريال حتى سن 33 عامًا، حيث شارك في 191 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني و300 مباراة في جميع المسابقات.

وكان البرازيلي خلال المرحلة الماضية ضمن العمود الفقري لفريق ريال مدريد الفائز بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا في خمسة مواسم، حيث حصل أيضًا على لقبين دوري إسباني.

وفي سياق منفصل يسعى ريال لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وسط أنباء بالتقدم بعرض قيمته 180 مليون يورو بعد رفض العرض الأول الذي وصل إلى 160 مليون يورو.

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