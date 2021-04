رسميًا.. رياض محرز لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

وقع اختيار رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا على رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في شهر مارس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محرز قد خاض 3 مباريات مع النادي السماوي في شهر مارس استطاع خلالهم إحراز ثلاثة أهداف، وبات من الأعمدة الرئيسية في كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

جائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا تختلف عن جائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حققها كليتشي إيهاناتشو، مهاجم ليستر سيتي.

🏆 Congratulations to @Mahrez22



Winner of the PFA @BristolStMotors Premier League Player of the Month for March!

#PFAFansAwards @ManCity pic.twitter.com/apLH3tpa4p