رسميًا - روبن يعلن عودته لكرة القدم من بوابة الدوري الهولندي

آريين روبن نجم فريق بايرن ميونخ السابق يعلن عودته لكرة القدم بعد الاعتزال

أعلن آريين روبن نجم فريق بايرن ميونخ السابق عن عودته من الاعتزال بعد عام أمضاه دون لعب كرة قدم.

جاء هذا عبر بيان صحفي أكد من خلاله اللاعب أن عودته كاملة ستكون من خلال الموسم المقبل رفقة فريقه الأول جرونينجن الهولندي.

وكشف اللاعب إنه سيقيم مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد من أجل الكشف عن كافة تفاصيل عودته لكرة القدم من جديد.

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وكتب روبن في بيانه: "النادي يستفيد من كل مساعدة ممكنة خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، مهما كانت تلك المساعدة صغيرة، وأنا قدمت العديد من تلك المساعدات العينية لكن حان الوقت لتقديم العون بشكل مختلف".

وأضاف: "خلال الأسابيع القليلة الماضية تشاورت كثيرًا مع من حولي ومن في النادي، وقررت أن أتبع قلبي وأعود كلاعب في جرونينجن".

وأردف: "أعمل في الوقت الحالي من أجل أن أعود كلاعب كرة قدم، لا أعلم كيف ستكون الأمور في المستقبل لكنها تعتمد على مدى التزامي، وحلمي هو ارتداء قميص جرونينجن مرة جديدة".

جدير بالذكر أن روبن كان قد رحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي، ومعه الفرنسي فرانك ريبيري الذي انتقل لفيورنتينا الإيطالي.



