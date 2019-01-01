رسميًا - رفض استئناف متحدث النصر واعتماد إيقافه لمدة عام

أزمة مواجهة النصر والوحدة تؤدي لإيقاف بن زنان لعام كامل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الاستئناف الذي تقدم به عبد الله بن زنان؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، حول قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام كامل.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت إيقاف بن زنان، على إثر أزمة مواجهة النصر والوحدة، والتي تقدم بها العالمي بشكوى مدعيًا مشاركة الوحدة للاعبين من المواليد في اللقاء وهو ما يخالف قواعد الاتحاد السعودي.

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متحدث العالمي نشر وثيقة مزورة أدعى بها أن ناديه تقدم بشكواه في الوقت القانوني، مؤكدًا أنه حدث خطأ تقني لدى اتحاد الكرة وليس لدى ناديه، وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد، لتعتبر لجنة الانضباط تصريحاته إساءة للاتحاد السعودي.

وأعلنت لجنة الاستئناف اليوم رفض الاستئناف الذي تقدم به بن زنان، مع فرض عقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة عام كامل ، مع تغريمه 300 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للطعن أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقًا للوائح اتحاد الكرة.

📌| #لجنة_الاستئناف: رفض الاستئناف المقدم من المتحدث الرسمي لنادي #النصر عبدالله بن زنان pic.twitter.com/pJKcAkrkUi — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن عبد الله بن زنان عاد بعد ذلك واعترف أن الخطأ في توقيت إرسال الاحتجاج وقع من مستشار الإدارة القانونية بالنصر. (طالع التفاصيل)