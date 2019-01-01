باهبري يكشف تفاصيل محاولة خطف النصر له قبل التوقيع للهلال

باهبري يدعم هجوم الهلال في النصف الثاني من الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف هتان باهبري، لاعب نادي الهلال والمنتقل حديثًا من الشباب، محاولات نادي النصر في خطفه قبل الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الهلال أمس عن ضم باهبري بشكل رسمي لدعم الهجوم بأبرز مواهب المنتخب السعودي في الوقت الحالي، ومهاجم الشباب السابق.

وقال باهبري في تصريحات تلفزيونية إن هناك شخصية إعلامية حضرت إلى منزله قبل التوقيع للنصر لاصطحابه لمنزل شخص أخر للتوقيع للنصر.

وأضاف مهاجم الهلال الجديد: "أبلغت زوجتي بأن تغلق باب المنزل، وذهبت إلى أحد الفنادق التابعة للوليد ابن طلال دون أن يعرفوا وجلست هناك حتى وقعت على العقود".

واختتم باهبري تصريحاته قائلًا: "تلقيت عرضين من النصر والهلال واستخرت الله، واستشرت أهلي وأصدقائي والجميع نصحني بالانتقال للزعيم".

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ودعم الهلال في الشتاء بالكثير من الصفقات المميزة، حيث يعتبر باهبري من أهم اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي، وعنصر أساسي في منتخب الأخضر السعودي.