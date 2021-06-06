دي بروينه يكرر إنجاز رونالدو وهنري بعد التتويج بالأفضل في الدوري الانجليزي

من رابطة اللاعبين المحترفين..

نُصِّب كيفن دي بروينه كأفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2020-21 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، عن مجمل عطائاته رفقة مانشستر سيتي.

وكان الدولي البلجيكي قد قاد كتيبة بيب جوارديولا للتتويج بدرع البريميرليج بإسهاماته الاستثنائية، حيث سجل ستة أهداف وصنع 12 آخرين على مدار الموسم.

وسجل دي بروينه إجمالًا 10 أهداف مع صناعته لـ18 هدفًا، لكن للأسف لم تكلل جهوده بالتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد خسارة النهائي أمام تشيلسي.

2020: 🏆

2021: 🏆



Kevin De Bruyne has been named the 2021 PFA Men's Players' Player of the Year. pic.twitter.com/2UXSVqUSui — Goal (@goal) June 6, 2021

هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها دي بروينه الجائزة، فكان من توِّج بها عن موسم 2019-20، فيما كان فيرجيل فان دايك لاعب الموسم في 2018-19 وقبلها النجم المصري محمد صلاح.

وبالفوز بالجائزة لعامين على التوالي ينضم دي بروينه للثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وتييري هنري، من سبق لهما وأن حققا الإنجاز عينه من قبل.

وواصل مانشستر سيتي هيمنته على جوائز هذا الموسم، إذ توِّج فيل فودين بجائزة أفضل لاعب شاب عن الموسم المنقضي.

Phil Foden has been named the 2021 PFA Men's Young Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/jJzEzfssMv — Goal (@goal) June 6, 2021

فودين نجح في حجز مكانة أساسية مع سيتي، فخاض صاحب الـ21 عامًا 28 مباراة في البريميرليج سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 5 آخرين.

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آخر الشباب الذين حققوا هذه الجائزة قبل فودين كان الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد، ومن قبله رحيم ستيرلينج.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي هيمن على كرة القدم المحلية الإنجليزية بتتويجه بالدوري وكأس كاراباو، وخرج من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي في ويمبلي.