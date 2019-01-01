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رسمياً | دينيس سواريز ينضم لأرسنال ويجدد لبرشلونة

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Getty/Goal
إسباني جديد في معقل المدفعجية
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

انضم متوسط الميدان الإسباني دينيس سواريز، إلى نادي أرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشهدت المفاوضات بين أرسنال وبرشلونة واللاعب ذاته، شدًا وجذبًا في الأونة الأخيرة، ليسدل الستار عليها قبل يوم واحد من نهاية الميركاتو الشتوي.

وعزز أرسنال من خياراته في خط الوسط، خاصة أن اللاعب يعرف المدير الفني أوناي إيمري، والذي دربه سابقًا في إشبيلية.

وانضم الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما جدد تعاقده مع برشلونة لموسم آخر، حتى صيف 2020.

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وكان النادي الكتالوني، قد رفض عرضين من ثنائي الأندلس، ريال بيتيس وإشبيلية، من أجل بيع اللاعب مقابل 20 مليون يورو.

وخاض دينيس 8 مباريات الموسم الحالي، سجل هدفين فقط، حيث فشل في فرض نفسه على خطط المدير الفني أرنستو فالفيردي.

وبشكل عام لعب سواريز، لصفوف الفريق الكتالوني، 71 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع مثلها.

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اللاعب انضم لصفوف الجنرز، مع إمكانية الحصول على تعاقده بشكل كامل في الصيف المقبل، مقابل 18 مليون جنيه استرليني.

وكان المدير الفني أوناي إيمري، قد طلب من إدارة أرسنال، ضم لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق في ما تبقى من موسم.

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