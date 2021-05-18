رسميًا .. ديشان يستدعي بنزيما لقائمة فرنسا لليورو

أنباء سعيدة لمهاجم ريال مدريد

مفاجأة جديدة أعلنها ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لصفوف الديوك.

بنزيما تم استبعاده لفترة طويلة من تمثيل منتخب فرنسا، على خلفية القضية الشهيرة التي جمعته بزميله السابق ماثيو فالبوينا.

ديشان أصر على عدم ضم بنزيما لصفوف فريقه طوال السنوات الماضية، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار ولتجنب أي خلافات شخصية.

ومع ذلك قرر ديشان تغيير ديشان موقفه تجاه نجم ريال مدريد المتألق هذا الموسم، بضم اللاعب لقائمة بطولة يورو 2020 المقامة هذا الصيف.

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وجاءت قائمة فرنسا الرسمية كالتالي ..

حراس مرمى: هوجو لوريس، ستيف ماندادا، مايك مايجنان

دفاع: بنجامين بافارد، ليو دوبوا، كورت زوما، رافاييل فاران، برسنيل كيمبيمبي، كليمون لونجليه، لويس هيرنانديز، لوكاس دينييه وجول كوندي.

الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا، أدريان رابيو، كورنتين توليسو، موسى سيسوكو وتوماس ليمار.

الهجوم: كينجسلي كومان، كريم بنزيما، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، أوليفييه جيرو، وسام بن يدر وماركوس تورام.

يذكر أن صاحب الـ33 سنة الذي سجل 29 هدفًا مع ريال بكل البطولات هذا الموسم، ظهر للمرة الأخيرة مع فرنسا في مواجهة الديوك الودية أمام أرمينيا في 8 أكتوبر 2015 حيث ساهم وقتها في فوز بلاده 4/0 بتسجيل هدفين.