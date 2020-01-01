رسميًا | داني روز يهرب من جحيم مورينيو في توتنهام

صفقة غير مفاجئة..

أعلن نيوكاسل يونايتد بصورة رسمية عن ضم داني روز، لاعب توتنهام، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان روز قد خرج من حسابات جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز، في أعقاب شجارًا قد نشب بينهما خلال تدريبات النادي اللندني حسبما أكدت تقارير من الصحف الإنجليزية.

ومن المقرر أن تدفع إدارة نيوكاسل 2 مليون جنيه استرليني نظير هذه الإعارة، مع عدم وجود بند شراء في الصيف المقبل.

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صاحب الـ29 عامًا شارك في 16 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم مع توتنهام، إلا أن 5 منها فقط كانت منذ وصول السبيشال وان للقيادة الفنية للسبيرز.

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توتنهام ورغم الإصابات الكثيرة، لكنه فضّل أن يُطلق سراح الدولي الإنجليزي على استمراره في دكة البدلاء، لا سيما وأن مركز الظهير الأيسر فيه عديد الخيارات حاليًا مثل يان فيرتونخين وبن ديفيز والصاعد ريان سيسيجنون.

نيوكاسل يقبع في المرتبة الرابعة عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 34 نقطة.

يذكر أن داني روز لديه عقد في توتنهام يمتد حتى صيف 2021، وقد أعرب من قبل عن رغبته في مغادرة الفريق خلال نوفمبر الماضي.

