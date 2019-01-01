رسميًا.. جيرارد يجدد مع رينجرز لـ 2024

جيرارد مستمر في رينجرز

أعلن نادي جلاسجو رينجرز الأسكتلندي رسميًا تجديد عقد مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد حتى عام 2024 وذلك بعد النجاحات التي أضافها للفريق مؤخرًا.

وكان جيرارد قد قدم نتائج مميزة وأداء جيدًا مع الفريق الأسكتلندي خلال الفترة الأخيرة مما جعله حديثًا للكثيرين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعقب تأهله إلى دور الـ 23 من الدوري الأوروبي، وكذلك وصوله إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الأسكتلندية قبل خسارته أمام سيلتيك، ارتفعت أسهم أسطورة ليفربول.

ويقود جيرارد رينجرز منذ بداية يونيو من العام الماضي، حيث خاض مع الفريق 94 مباراة فاز منهم في 55 لقاء وتعادل في 23 وخسر في 13 فقط.

وعلى مستوى الأهداف سجل الفريق في عهده 196 هدفًا بينما استقبلت شباكه 65 هدفًا فقط في تطور ملحوظ عن الأرقام التي كانت في السنوات الأخيرة.

وخلال الفترة الأخيرة حقق رينجرز تحت قيادة جيرارد سلسلة لا هزيمة مميزة حيث لم يخسر في آخر 11 مباراة في الدوري الأسكتلندي.

جيرارد يُرحب بتمديد عقده مع رينجرز لسنوات قادمة

يذكر أنه كانت هناك بعض الاقتراحات بأن يكون ستيفين جيرارد هو خليفة يورجن كلوب في ليفربول وذلك على خطى تدريب فرانك لامبارد لتشيلسي.

— Football Club (@RangersFC) December 13, 2019