رسميًا.. جوارديولا أفضل مدرب في إنجلترا لهذا الموسم

المدرب الإسباني يحقق لقب أفضل مدرب في انجلترا للعام الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز المدرب بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019.

وقد فاز جوارديولا مع مانشستر سيتي بقلب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بعد الحفاظ على اللقب متفوقًا على كلًا من يورجين كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ونونو سانتو مدرب وولفرهامبتون و ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر.

وفاز مانشستر سيتي بقلب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 98 نقطة متفوقًا على ليفربول بفارق نقطة وحيدة في الموسم المنصرم من البطولة الإنجليزية.

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ويخوض جوارديولا موسمه الثالث في قلعة الاتحاد، توج فيهما بالبريميرليج مرتين.

وأمام جوارديولا فرصة للتتويج بثلاثية محلية هذا الموسم، وذلك بعد ضمان الفوز بالبريميرليج وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليتبقى له كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي هذا الموسم، على حساب توتنهام هوتسبر.