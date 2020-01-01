رسميًا.. توماس مونييه إلى بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند يضم ظهير باريس سان جيرمان ليقترب أشرف حكيمي من العودة إلى ريال مدريد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند رسميًا انتقال الظهير الأيمن الدولي البلجيكي توماس مونييه إلى صفوفه رسميًا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان مونييه قد أصبح محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية في الأشهر الماضية، بعدما اقترب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي.

وانضم مونييه إلى بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي، وبعقد لمدة 4 سنوات يمتد حتى صيف العام 2024.

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وظهر اسم إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية كأحد أبرز المهتمين، ولكن المفاوضات تعطلت لأسباب مجهولة، ليكمل اللاعب الموسم مع نادي العاصمة الفرنسية.

وفي الأيام الأخيرة ظهرت أندية إنجليزية أبرزها مانشستر يونايتد وآرسنال، وكذلك بايرن ميونخ في ألمانيا لينافسوا بوروسيا دورتموند على ضم الظهير البلجيكي.

ولكن دورتموند ظهر ليحسم الأمور بشكل سريع تمامًا كما فعل في يناير الماضي مع المهاجم النرويجي محل حديث العالم إرلينج هالاند، والذي كان قريبًا من مانشستر يونايتد.

وحسب التقارير الصحفية فإن مونييه سينضم فورًا إلى بوروسيا دورتموند ولن يستكمل منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.

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يذكر أن تعاقد بوروسيا دورتموند مع ظهير أيمن جديد يفسح المجال أمام ريال مدريد لاستعادة أشرف حكيمي بداية من الموسم المقبل.