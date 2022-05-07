رسميًا .. تشيلسي يكشف عن ملاكه الجدد خلفًا لأبراموفيتش

أنهى نادي تشيلسي الإنجليزي، الجدل بشكل كامل حول مصير بيع النادي، بالإعلان أخيرًا عن الملاك الجدد للبلوز.

وكان تشيلسي قد دخل في دوامة خلال الأسابيع الماضية، بعد رحيل رومان أبراموفيتش مالك النادي لسنوات طويلة والتأخر في تحديد خليفته.

وجاء رحيل رجل الأعمال الروسي على خلفية التدخل العسكري لروسيا في أوكرانيا، وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتقوم الحكومة البريطانية بعدة إجراءات أجبرته على مغادرة البلاد وبيع تشيلسي.

من هم الملاك الجدد لنادي تشيلسي الإنجليزي

أعلن النادي عبر موقعه الرسمي، عن التوصل لاتفاق على الشروط الخاصة بالملكية الجديدة مع مجموعة من المستثمرين.

وشملت المجموعة كل من تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس للاستحواذ على النادي اللندني.

وأوضح تشيلسي أنه من إجمالي الاستثمار الجاري، سيتم دفع 2.5 مليار جنيه استرليني لشراء الأسهم في النادي.

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

ومن المقرر أن يتم إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة، بهدف التبرع بنسبة 100% لمنظمات خيرية ما أكد المالك السابق رومان أبراموفيتش.

وستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي المجمد، وسيلتزم لملاك الجدد بتخصيص 1.75 مليار استرليني في استثمارات إضافية لصالح النادي.

وستشمل هذه الاستثمارات تطوير ملعب ستامفورد بريدج والأكاديمية وفريق السيدات والتمويل المستمر لمؤسسة تشيلسي.

من هم الملاك الجدد للنادي الإنجليزي؟

تود بوهلي هو رجل أعمال أمريكي وهو المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات القابضة في الولايات المتحدة، وتبلغ ثروته 4.5 مليار دولار وفقًا لصحيفة "فوربس" الاقتصادية.

وأما كليرليك كابيتال فهي شركة أمريكية تقع في مقاطعة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا وتم تأسيسها في عام 2006.

ومارك والتر فهو رجل أعمال أمريكي عمره 62 سنة، قام بالعديد من الاستثمارات في شيكاغو ونيويورك، وثروته تبلغ 4 مليار دولار وفقًا لفوربس.

وأخيرًا السويسري هانسجورج ويس رجل الأعمال السويسري البالغ من العمر 86 سنة وثروته تبلغ 5.1 مليار دولار أمريكي.

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