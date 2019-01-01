رسمياً .. ماركيزيو يعلن اعتزاله كرة القدم

تلقى العديد من العروض ولكنه استقر على هذا القرار الصعب

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن لاعب الوسط الإيطالي المخضرم كلاوديو ماركيزيو، عن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

نجم يوفنتوس السابق أقام مؤتمراً صحفياً، اليوم الخميس، في ملعب أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز.

وقال اللاعب في تصريحات لوسائل الإعلان:"القرار كان مدروساً ولكنه في قمة الصعوبة أيضاً".

وأضاف:"كان يمكنكم التخيل لماذا جلبتكم اليوم في هذا المؤتمر، السبب هو الاعتزال بعد وقت طويل من التفكير".

وتابع:"حلمت منذ الصغر بممارسة كرة القدم، وأشعر بالامتنان الشديد على هذه التجربة التي منحتنى قوة وسعادة كبيرة.

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ورحل صاحب الـ33 عاماً عن يوفنتوس في سبتمبر 2018 منضماً لصفوف نادي زينيت الروسي.

وأنهى ماركيزيو مشواره مع زينيت سريعاً في يوليو 2019، وتلقى بعدها العديد من العروض الصينية والخليجية ولكنه استقر في النهاية على الاعتزال.

يذكر أن الإيطالي لعب 389 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالهم 37 هدفًا وصنع 43 وتلقى بطاقة حمراء واحدة.