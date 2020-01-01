رسميًا .. تأجيل مباراة السوبر التونسي بسبب فيروس كورونا

يبدو أن تسارع الأحداث في تونس حول فيروس كورونا جعله يتراجع في قراره

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل مباراة كأس السوبر بين الترجي الرياضي والصفاقسي لموعد يتم تحديده لاحقًا خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

الاتحاد التونسي كان قد أصدر أمس بيانًا أكد فيه إجراء مباراة السوبر يوم الأحد القادم، لكن يبدو أن تسارع الأحداث في تونس حول فيروس كورونا جعله يتراجع في قراره .

بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم جاء فيه : "انعقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعا ترأسه الدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وبحضور الإطارات السامية لوزارة الداخلية وممثلين عن فريقي الترجي والصفاقسي طرفي مباراة الكأس الممتازة".

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وأضاف بيان الاتحاد : "بعد التشاور والنقاش مع ممثلي فريقي الترجي الرياضي والصفاقسي، و ضمانًا لحضور جماهيري مكثف فقد تقرر تأجيل الكأس الممتازة إلى موعد لاحق سيقع تحديده في أقرب الآجال".

وفي سياق أخر، أوصت وزارة الصحة الجزائرية استكمال باقي مباريات الدوري الجزائري بدون حضور جماهيري للحد من انتشار فيروس كورونا.

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يُذكر أن العديد من الدول قد أصدر قرارات بمنع الجماهير من حضور المباريات، وطال التأجيل بعض المباريات الأخرى في العديد من البلدان.