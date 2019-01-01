رسميًا - تأجيل كلاسيكو المغرب بأبوظبي

الوداد والرجاء والجامعة المغربية طلبوا التأجيل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي تأجيل لقاء الكلاسيكو المغربي بين الوداد والرجاء، الذي كان من المقرر أن تستضيفه العاصمة أبو ظبي، وفقًا لاتفاقية مبرمة بين الاتحادين المغربي والإماراتي.

المباراة كان من المقرر أن تقام في 23 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد، في إطار ودي.

وتم الاتفاق على اللقاء بناءً على اتفاقية مشتركة تم توقيعها في فبراير الماضي، لتبادل الخبرات الرياضية وتنظيم المباريات بين البلدين.

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مجلس أبوظبي الرياضي أوضح أن قرار التأجيل جاء بناء على طلب من الجامعة المغربية والناديين، نظرًا لارتباط المنتخب المغربي بخوض مباراتين خلال هذه الفترة، على أن يتحدد موعدًا جديدًا له خلال العام الجاري.

بناءً على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناديين..

تأجيل "#كلاسيكو_المغرب" بين الرجاء والوداد إلى موعد لاحق pic.twitter.com/6nfhAYSHtx — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) ١٨ مارس ٢٠١٩

أسود الأطلس بدأوا معسكرًا مغلقًا خلال اليومين الماضيين، استعدادًا لملاقاة مالاوي في 22 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ويخوض بعدها المنتخب المغربي لقاءً وديًا أمام منتخب الأرجنتيني في 26 من الشهر نفسه.