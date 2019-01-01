الكرتي ينضم لقائمة المغرب بدلًا من حارث بعد إصابته مع شالكه

المدرب الفرنسي هيرفي رينار يعلن عن ضم اللاعب وليد الكرتي من الوداد البيضاوي لقائمة المنتخب المغربي في مواجهات التوقف الدولي بمارس الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية مغربية اليوم أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب قد قرر الاستعانة باللاعب وليد الكرتي في قائمة الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "المنتخب" والتي أكدت أن اللاعب سينضم لمعسكر المنتخب المغربي هذا الشهر بدلًا من نظيره أمين حارث نجم شالكه الألماني.

وكان أمين حارث قد تعرض للإصابة في تدريبات فريق شالكه يوم الثلاثاء الماضي في كاحله، ولن يكون قادرًا على التواجد مع المنتخب المغربي.

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ويخوض المنتخب المغربي مواجهة أمام نظيره مالاوي يوم الـ 22 من شهر مارس الجاري في الجولة السادسة والختامية لبطولة كأس الأمم الافريقية.

ويحتل الفريق المركز الأول في مجموعته المؤهلة للبطولة القارية برصيد 10 نقاط وضمن التأهل بالفعل للبطولة، وستكون مواجهته أمام مالاوي تحصيل حاصل.

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جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الأرجنتيني وديًا أيضًا في هذا التوقف تحديدًا في الـ 26 من الشهر الجاري في إسبانيا.