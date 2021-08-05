رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل ميسي!

صدمة كبرى..

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا أعلن خلاله رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وكانت الصحف الإسبانية قد كشفت في الساعات الماضية عن تعثر المفاوضات بين ميسي وإدارة برشلونة بعد أن كان اللاعب قريبًا للغاية من التجديد.

وعلى الرغم مما قيل أن المفاوضات ستعود بين إدارة جوان لابورتا وميسي في الساعات المقبلة، إلا أن النادي الكتالوني أنهى الأمر ببيان رسمي تاريخي ومفاجئ.

البيان قال فيه "على الرغم من توصل برشلونة وميسي لاتفاق بنية صريحة على توقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني)".

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كما تابع البيان "بالنظر إلى هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في الارتباط ببرشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية".

وأتم البيان التاريخي "يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ويمكن لميسي الانتقال إلى أي نادٍ يريده مجانًا في الأيام المقبلة، والاسم الأقرب له من الناحية العملية هو باريس سان جيرمان، الذي حاول إقناعه أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة.