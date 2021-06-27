رسميًا.. برشلونة يتخلص من مدافعه الفرنسي

النادي الكتالوني يعلن عودة اللاعب لفرنسا ويبدأ رحلة التخلص من لاعبيه.

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعبه الفرنسي جان كلير توديبو عن صفوفه لصالح نادي نيس الذي كان معارًا له وبشكل نهائي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلاله على تمنياته بالتوفيق للمدافع الشاب في خطوته المقبلة.

ما هو المقابل المالي لصفقة رحيل جان كلير توديبو عن برشلونة؟!

كشف نادي برشلونة في البيان الذي أصدره أنه سيحصل على ثمانية ونصف مليون يورو مقابل رحيل اللاعب لنيس الفرنسي في الصيف الجاري.

وأوضح النادي أن القيمة المالية للصفقة لن تتوقف عند ذلك الرقم، حيث من الممكن أن ترتفع لحوالي 15 مليون يورو لو تحققت بعض المتغيرات.

بالإضافة لذلك سيحصل برشلونة على نسبة من إعادة البيع المستقبلي للنجم الشاب، حال رحل عن صفوف نيس بمقابل مادي لأي فريق.

ما الذي يحتاجه برشلونة في سوق الانتقالات؟

يحاول النادي الكتالوني في الوقت الحالي التخلص من عدة لاعبين سواء لتفريغ أماكن في القائمة أو لتقليص المصروفات والرواتب.

النادي قام بعدة صفقات مجانية بالفعل، على رأسهم سيرخيو أجويرو وممفيس ديباي وإريك جارسيا، وبحسب ما ذكرت تقارير عديدة يفكر في المزيد من الصفقات.

ما هي أرقام توديبو في برشلونة وفي نيس؟

لعب صاحب الـ 21 عامًا خمس مباريات فقط في صفوف برشلونة خلال فترة تواجده مع النادي الكتالوني، وخرج في عدة إعارات.

أما في صفوف نيس وخلال فترة إعارته للنادي الفرنسي خاض اللاعب 17 مباراة، ليصبح الفريق الذي لعب له أكبر عدد من المواجهات.

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