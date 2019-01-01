رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن قميصه الجديد في وجود نيمار

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يلمح لاستمرار لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوفه بالموسم المقبل بعد ظهوره في إعلان القمصان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن قمصان الموسم الجديد التي سيرتديها خلال موسم الإعداد وخلال الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا خلال العام المقبل.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره النادي الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" وجاء من خلاله الكثير من التلميحات.

وظهر في المقطع الثنائي الموهوب كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، فيما بدا وكأنها رسالة تفيد باستمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان الثنائي نيمار ومبابي قد ارتبط اسميهما بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان لكل من برشلونة وريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ولم يكن كل من نيمار ومبابي فقط هما من ظهرا في مقطع الفيديو، حيث تواجد المدافع ماركينيوس ومعه نجم خط الوسط ماركو فيراتي.

جدير بالذكر أن المقطع يبدو وأنه كان قد تم تصويره منذ فترة، حيث أن ماركينيوس يتواجد في الوقت الحالي بمعسكر المنتخب البرازيلي لخوض نصف نهائي كوبا أمريكا استعدادًا لمواجهة الأرجنتين.