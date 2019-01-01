رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن ضم هيريرا

أندير هيريرًا لاعبًا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن نجاحه في التوقيع مع النجم الإسباني أندير هيريرا قادمًا من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وكشف من خلاله عن الصفقة الجديد.

وكشف النادي في بيانًا لاحق أن اللاعب سيكون باريسيًَا حتى نهاية موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ولمدة خمسة مواسم تنطلق من الموسم الجديد.

وكتب النادي في البيان: "باريس سان جيرمان سعيد بالإعلان عن وصول أندير هيريرا لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل".

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وأضاف: "نجم وسط الملعب الإسباني وقع على عقود لمدة خمس مواسم رفقة النادي العاصمي، حتى الـ ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤".

جدير بالذكر أن الصفقة جاءت بشكل مجاني حيث انتهى تعاقد اللاعب مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي، ولم تنجح مفاوضات التجديد.