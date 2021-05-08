رسميًا .. باريس سان جيرمان يعلن التجديد لنيمار حتى 2025

نادي باريس سان جيرمان يعلن التجديد للبرازيلي نيمار دا سيلفا حتى 2025 ويغلق باب العودة لبرشلونة!

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن توصله لاتفاق مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى صيف 2025.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن النجم البرازيلي قد وقع على العقود بالفعل.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن النجم البرازيلي قد وقع على العقود بالفعل.

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ونشر النادي مقطع فيديو ظهر فيه البرازيلي بقميص مكتوب عليه من الخلف 2021 تحولت لـ 2025.

وقال نيمار: "أنا سعيد للغاية لتمديد مغامرتي مع باريس سان جيرمان، وفخور لكوني ضمن تلك المجموعة من اللاعبين مع ذلك المدرب العظيم".

وأضاف: "هنا تطورت على المستوى الشخصي والرياضي وأتمنى أن أحصل على المزيد من البطولات مع الفريق".

وأردف ناصر الخليفي رئيس النادي: "أنا فخور بتجديد نيمار اليوم لالتزامه الطويل معنا حتى 2025".

جدير بالذكر أن العقد السابق لنيمار كانت ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وكان برشلونة يسعى لإعادته من جديد بمقابل مادي بسيط في الصيف.