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رسمياً - الهلال يوقع مخالصة مع مختار فلاتة

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لا يتواجد مختار فلاتة في قائمة نادي الهلال بشكل دائم

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الهلال السعودي توقيع مخالصة مالية مع اللاعب مختار فلاتة، ليرحل اللاعب عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولا يتواجد مختار فلاتة في قائمة نادي الهلال بشكل دائم حيث خرج من حسابات المدير الفني جورج جيسوس.

ولم يقدم اللاعب المستوى المأمول منه خلال التدريبات أو المباريات التي خاضها، ليكون خارج حسابات الفريق الهلال تمامًا.

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وقال الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر : "أنهت إدارة النادي -قبل قليل-إجراءات مخالصة لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "مختار فلاتة"، مقدّمة شكرها وتقديرها على جهوده طوال فترة تواجده في النادي".

يُذكر أن مختار فلاتة كان قد انضم إلى صفوف الهلال في صيف عام 2017، ولكنه لم يضع بصمة مع الفريق طوال هذه الفترة.

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