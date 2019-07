رسمياً – النفط يهدي الشرطة لقب الدوري العراقي

حقق نادي الشرطة العراقي، بطولة الدوري للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2013/14، قبل جولتين من نهاية الدوري.

وتصدر الشرطة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني بعد لعب 36 مباراة.

وخسر القوة الجوية صاحب المركز الثاني، من نظيره النفط، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشعب بهدفين لهدف، سجلهما فرحان شاكور ومازن فياض.

وبالرغم من خسارة الشرطة بهدف نظيف من الميناء سجله حسين عبد الواحد، إلا أنه مازال متصدراً وحقق الدوري السادس في تاريخه.

🎶 We Are The Champions! 🎶#CHAMPI6NS pic.twitter.com/6uMejlQttx