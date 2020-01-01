رسميًا .. الكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر أغسطس بالدوري السعودي

الكشف عن الثلاثي الفائز بجوائز شهر أغسطس بالدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن أصحاب جوائز الأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في شهر أغسطس.

انتهى الدوري السعودي للمحترفين بتتويج الهلال باللقب الـ16 في تاريخه، بعد مطاردة قوية مع النصر طوال الموسم.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: " فيتوريا وحمد الله وغروهي يحصدون جوائز أفضلية شهر أغسطس".

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وحصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر على أفضل مدرب في الشهر الماضي، ومارسيلو جروهي حصل على جائزة أفضل حارس.

وحصل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر على جائزة أفضل لاعب بعدما قدم مستويات مميزة كالعادة رفقة العالمي في شهر أغسطس.

وتستعد الأندية السعودية لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل، والتي ستقام في قطر.