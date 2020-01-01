مدرب منتخب الإمارات يتابع تيجالي وكايو كانيدو قبل معسكر مارس

بعد حصول تيجالي وكايو على الجنسية الإماراتية، المدير الفني للأبيض سيتابعهما بشكل دقيقة.

حالة من الارتياح سادت الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الفترة الماضية، بعد منح سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة، والبرازيلي كايو كانيدو جناح العين، الجنسية الإماراتية، ليستطيعا المشاركة مع الأبيض.

الاتحاد الإماراتي أعلن عن حصول تيجالي وكايو على الجنسية الإماراتية، تمهيدًا لارتداء قميص الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إلى أن الصربي يوفانوفيتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات، سيتابع تيجالي وكايو كانيدو خلال الفترة المقبلة، قبل معسكر شهر مارس المقبل.

تيجالي تألق رفقة الوحدة على مدار 7 مواسم، استطاع خلالها أن يسجل 202 هدفًا في جميع المسابقات، كان آخرها هدفين في مرمى حتا، بالدوري الإماراتي.

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ويقدم كايو مستويات رائعة رفقة العين وقبله مع ناديه السابق الوصل، أحرز خلالها 90 هدفًا، لينضم لصفوف الزعيم مع بداية الموسم الجاري.

وطلب المدرب الصربي من جهازه المعاون، المتابعة الدقيقة لجميع اللاعبين الدوليين في دوري الخليج العربي الإماراتي، ومتابعة جميع المباريات، لاختيار أفضل اللاعبين.

ويدخل المنتخب الإماراتي معسكره المقبل يوم 16 مارس، دون لاعبي نهائي كأس رئيس الدولة، الذي سيقام يوم 18 أو 19 من نفس الشهر.