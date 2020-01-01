رسمياً.. السماح بإجراء 5 تغييرات في المباراة وإلغاء حكم الفيديو

تماشياً مع الظروف الحالية لكرة القدم

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن السماح للأندية بمختلف المسابقات والدوريات، بإجراء 5 تغييرات في كل مباراة بعد عودة النشاط الرياضي.

حالة من الشلل التام أصابت اللعبة بمختلف أنحاء العالم في مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله لوباء عالمي، قبل أن يبدأ النظر في عودة المنافسات مرة أخرى بأقرب فرصة ممكنة.

مجلس الاتحاد الدولي كشف في بيان رسمي له، عن بعض التعديلات المؤقتة لقوانين اللعبة، بناء على اقتراح من الفيفا، لتوفير المزيد من الحماية للاعبين.

المزيد من الفرق

ورغم هذا التبديل، فمن المقرر أن يتم السماح بـ3 فرص فقط لإجراء الـ5 تبديلات خلال المباراة، وذلك تجنباً لتعطل اللعب وقتل سرعة المنافسة.

وأكد الاتحاد في بيانه، أنه من أهم الأسباب التي دفعته للموافقة على هذا القرار، هو لعب المباريات بشكل مكثف في ظروف الطقس المختلفة، التي قد تتسبب في زيادة نسبة الإرهاق.

ومن المقرر أن يحدد المجلس بالتعاون مع الفيفا في وقت لاحق، إمكانية استمرار هذا التعديل وتمديد تنفيذه أو التخلي عنه خلال الموسم القادم.

وأما بالنسبة لتكنولوجيا الفيديو، يسمح للمسابقات التوقف عن استخدامه بعد عودة النشاط، وفقاً لتقدير كل جهة منظمة بالاتحادات المحلية.

واختصر بيان الاتحاد اللوائح الجديدة في النقاط التالية:

- سيسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى.

- لتقليل تعطل المباراة ، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة ؛ يمكن القيام بها بين الشوطين أيضاً.

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- إذا قام كلا الفريقين باستبدالهما في نفس الوقت ، فسيُحتسب ذلك على أنه إحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

- يتم ترحيل البدائل والفرص غير المستخدمة إلى وقت إضافي.

- عندما تسمح قواعد المنافسة باستبدال إضافي في الوقت الإضافي ، سيكون لكل فريق فرصة استبدال إضافية واحدة ؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات قبل بدء الوقت الإضافي وفترة بين الشوطين.

يذكر أن الدوري الألماني سيكون أولى المسابقات التي تعود للنشاط من جديد في 16 مايو الجاري، بينما تم إلغاء الدوري الفرنسي وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً له.