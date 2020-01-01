رسميًا | السعودية تنسحب من صفقة شراء نيوكاسل

مفاجأة..

أعلن صندوق الاستثمار السعودي في بيان رسمي مساء الخميس عن انسحابه من صفقة الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل.

وكان الصندوق قد أتمم اتفاقه مع المالك الحالي للنادي مايك أشلي على الشراء نظير 300 مليون جنيه استرليني منذ شهور، غير أن ثمة عوائق وقفت حائلًا أمام إنهاء الأمر بصورة كاملة.

ويُفترض أن الصفقة حاليًا كانت في طور "اختبار المالكين والإداريين" وهي مرحلة فحص تقوم بها رابطة البريميرليج قبل السماح بإتمام الأمور.

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لكن بحسب بيان الصندوق، فإنهم قد قاموا بسحب عرضهم بسبب "العملية المطولة بشكل غير متوقع" للحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أزمات عديدة برزت في الآونة الأخيرة كانت سببًا في هذا التأخر على رأسها بعض الأزمات القانونية، وقد أعرب الصندوق في بيانه عن "حزنه العميق" لفشل إتمام الصفقة.

في النهاية، كان متوقعًا أنه وبعد هذا الوقت الطويل من التفاوض ستنتهي الأمور لصالح الصندوق، لكن يبدو أن صبر المسؤولون السعوديون قد نفد وقرروا التفكير في تجربة أخرى.

الجدير بالذكر أن السعودية قد ارتبطت بشراء عدد من الأندية الأخرى في أوروبا أبرزها روما، وربما أن الإجراءات في إيطاليا ستكون أسهل وأسرع بكثير مما عليه الأمور في إنجلترا.