رسميًا .. السد يعلن انتقال تشافي إلى برشلونة

أعلن نادي السد القطري، اليوم، الجمعة، عن انتقال تشافي هيرنانديز مدرب الفريق للعمل في صفوف برشلونة خلال هذا الموسم.

برشلونة تخلى مؤخرًا عن الهولندي رونالد كومان، ليقوم بعدها بتعيين سيرجي بارجوان بصورة مؤقتة لحين العثور على مدرب جديد.

المفاوضات استمرت بين برشلونة والسد لعدة أيام من أجل إنهاء الاتفاق بشكل ودي، بعد إرسال النادي الكتالوني لوفد خاص إلى قطر يوم الأربعاء الماضي.

وفي النهاية تم الاتفاق على انتقال تشافي إلى برشلونة وعودته مرة أخرى إلى بيته القديم، مقابل دفع النادي الكتالوني للشرط الجزائي في عقده مع السد.

ومن جانبه قال تركي العلي المدير التنفيذي للسد القطري عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر":"إدارة النادي وافقت على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد".

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

وأضاف:"اقد اتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل، تشافي جزء مهم من تاريخ السد ونتمنى له التوفيق".

ووفقًا للصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" فإن قيمة الشرط الجزائي التي دفعها برشلونة، وصلت إلى 5 ملايين يورو.

ويبدو من الصعب حاليًا جلوس تشافي على دكة برشلونة، غدًا السبت، في مواجهة الفريق أمام سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني.

وهو ما يعني استمرار تواجد سيرجي بارجوان كمدرب مؤقت للفريق، لتكون المهمة الأولى لتشافي ضد إسبانيول يوم 20 نوفمبر الجاري.

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يذكر أن تشافي اعتزل بصفوف السد في 2019، وعمل بعدها كمدرب للفريق وحصل معه على لقب الدوري القطري مرة واحدة، بالإضافة لـ6 كؤوس محلية أخرى.