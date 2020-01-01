التعاون يتفق مع ضمك على ضم أبو سبعان

أبو سبعان سيخوض آخر مباراة له مع ضمك أمام الفتح يوم الخميس.

توصلت إدارة نادي التعاون، لاتفاق مع نظيرتها في ضمك، لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب محمد أبو سبعان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

التعاون يدعم صفوفه بشكل جيد خلال الفترة الحالية، حيث تعاقد أمس الثلاثاء مع محمد السهلاوي، مهاجم نادي الشباب والنصر السابق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن التعاون اتفق مع ضمك، على ضمك محمد أبو سبعان، مقابل انتقال محمد محسن وإعارة عبد الله الجوعي إلى ضمك.

مواجهة ضمك أمام الفتح، التي ستقام غدٍ الخميس، ستكون هي الأخيرة للاعب محمد أبو سبعان، رفقة ضمك، قبل الانتقال إلى التعاون.

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ويواجه ضمك نظيره الفتح مساء غدٍ الخميس، بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

محمد أبو سبعان الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، سبق له اللعب في صفوف هجر والاتحاد والفتح والفيصلي ثم ضمك، ليخوض تجربة جديدة رفقة التعاون.

ويستعد التعاون للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وذلك بضم لاعبين مميزين خلال الفترة الحالية.