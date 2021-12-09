رسميًا .. الاتحاد الإفريقي يؤكد إقامة كأس الأمم بموعدها

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في موعدها دون تغيير، بعد انتشار أخبارًا تفيد بأن هناك رغبة في تأجيلها.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن الاتحاد الإفريقي يدرس تأجيل بطولة كأس الأمم، أو نقلها إلى بلد آخر لعدم جاهزية الكاميرون لاستضافتها.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، على أن تقام بطولة كأس العالم للأندية بداية من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وجاء نص البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كالآتي:

"في غضون 30 يومًا، ستهتز إفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لاعبي كرة القدم من القارة.

سيعود جميع أكبر نجوم إفريقيا - الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو الآسيوية أو الأوروبية الكبرى - إلى وطنهم ليقاتلوا من أجل التفوق في الكاميرون - من أجل بطولة توتال امنرجيز كأس الأمم الأفريقية .

في النسخة 33 من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية، يعود كأس الأمم الأفريقية إلى بلد أساطير مثل روجيه ميلا وصامويل إيتو وباتريك مبوما - لأول مرة منذ عام 1972.

خمس مدن وستة ملاعب؛ سيستضيف الحدث ملاعب أولمبي وأحمدو أهيدجو في ياوندي، وملعب جابوما في دوالا، وملعب كويكونج في بافوسام، وملعب رومدي أدجيا في جاروا، وملعب ليمبي أومني سبورتس.

محمد صلاح، وساديو ماني، وبيير إميريك أوباميانج، ورياض محرز، وسيباستيان هالر، وإدوارد ميندي، وأفشة، وسفيان رحيمي، سيضعون كل العيون عليهم، حتى لو كان احتمال اكتشاف مواهب جديدة أمرًا مغريًا.

في النسخة السابقة عام 2019 سجل 102 هدفا في 52 مباراة بمتوسط ​​هدفين (تقريبا) في المباراة الواحدة.

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الآن ستكون العين على الكاميرون.

للمرة الثانية، سيشارك 24 فريقًا ويقاتلون من أجل الكأس.

بالإضافة إلى العدد الكبير من النجوم المشاركين، تستقطب هذه المسابقة وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم مع تقديم صحفيين من 59 دولة لتغطية البطولة.

مع حصول قنوات من جميع أنحاء العالم على حقوق عرض الحدث في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022 ، ليس هناك شك في أن بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال إنرجي لا تزال من بين أكبر الأحداث على مستوى العالم.

مع بدء العد التنازلي الآن، ينتظر العالم النجوم لتقديم السحر على الأراضي الكاميرونية".