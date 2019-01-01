رسمياً - صلاح يغيب عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إنجلترا

رابطة اللاعبين المحترفين تعلن عن ترشيحاتها لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي وغياب غريب للمصري محمد صلاح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة ترشيحاتها لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي والتي شهدت مفاجآت عديدة.

القائمة غاب عنها النجم المصري محمد صلاح هداف البريميرليج الحالي برصيد 19 هدف بالتساوي مع سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي.

وجاء القائمة كالتالي:

سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي

فيرجل فان دايك - ليفربول

إيدن هازارد - تشيلسي

ساديو ماني - ليفربول

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

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ويأتي غياب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة ليكون مثار استغراب خاصة بعد تسجيله لـ 19 هدفًا في الموسم الجاري وحصول على لقب الموسم الماضي.

كما أعلنت الرابطة عن قائمة ترشيحاتها لأفضل لاعب شاب والتي جاءت كالتالي:

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

أليسكاندر أرنولد - ليفربول

ديفيد بروكس -بورنموث

ديكلان ريس - وست هام

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي وللأخير مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد.