بيدرو: ليفربول فريق صعب لكن برشلونة المرشح للفوز

تعرف على تصريحات بيدرو حول مواجهة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، أنّ برشلونة المرشح الأول للفوز على ليفربول والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

بيدرو حقق لقب دوري الأبطال 3 مرات مع برشلونة في 2009 و2011 و2015.

وقال بيدرو في تصريحات صحفية: "ليفربول فريق قوي وخطير للغاية حينما يخسر الكرة لأنّه لا يتوقف عن الركض لأجل استعادتها".

وتابع: "أعتقد أنّ برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة في التغلب عليهم، ولكنّه يمتلك الإمكانيات والأدوات لتجاوز كتيبة الريدز والوصول إلى النهائي".

واختتم: "تحدثت مع رفاقي في برشلونة وأخبرتهم عن طريقة لعب ليفربول. لقد عانينا أمامهم في أنفيلد الأسبوع الماضي".

"برشلونة سيتأهل إلى نهائي الأبطال على حساب ليفربول" - بيدرو 🗨️ pic.twitter.com/p0Z5sThju0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

جدير بالذكر أنّ ليفربول تجاوز تشيلسي في الدوري الإسباني وانتصر بثنائية نظيفة.

ولم يلعب برشلونة ضد ليفربول منذ موسم 2006-2007 حينما حقق الريدز الفوز في كامب نو 2-1 وخسر على أرضه بهدف نظيف ليتأهل لربع النهائي على حساب الكتلان.

ويستضيف النادي الكتالوني نظيره ليفربول في الأول من مايو المقبل على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي التشامبيونزليج.