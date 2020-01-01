رسميًا: الإعلان عن ملعب نهائي الدوري الأوروبي 2022

ملعب يحتضن الحدث للمرة الأولى في تاريخه..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إقامة نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2021- 2022 على ملعب بوشكاش بالعاصمة المجرية بودابيست للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد اجتماعًا للجنة التنفيذية مساء الإثنين لتحديد بعض الأمور التنظيمية ومنها ملاعب الدوري الأوروبي وكذلك السوبر الأوروبي.

ملعب بوشكاش في بودابيست هو أحد الملاعب الضخمة الذي تحتوي مدرجاته على 67215 مقعدًا، ولم يسبق للمجر أن تستقبل نهائي أوروبي كروي في تاريخها حتى الآن.

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في الوقت نفسه فإن كأس السوبر الأوروبية بين بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عن عام 2022 سوف تقام في مدينة هلنسكي بفنلندا، كما تم تحديد مدينة كازان الروسية لاحتضان سوبر 2023.

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ومن المقرر أن يكون نهائي الدوري الأوروبي في 2021 في ملعب إشبيلية، رامون سانشيز بزخوان، كما ستبدأ البطولة الثالثة الأوروبية والمسماة "يوربا كونفرانس ليج" في 2021 على أنّ تلعب مبارياتهما يوم الخميس في السابعة إلا الربع والتاسعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

كما تم تحديد تورينو لاحتضان نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن للكرة النسائية عام 2022، على أن يستضيف ملعب أيندهوفين في هولندا نهائي نسخة 2023.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية لكرة القدم رجال سوف يقام في مدينة إسطنبول بتركيا، على أن تكون النسخة القادمة في ويمبلي بإنجلترا ونسخة 2022 بملعب أليانز آرينا في ألمانيا.