رسميًا .. الأهلي يكشف مدة غياب علي معلول بسبب الإصابة

الأهلي يفقد علي معلول في وقت مهم من الموسم الكروي

أعلن النادي الأهلي عن مدة غياب علي معلول بشكل رسمي، بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويعاني معلول من شد في العضلة الخلفية غادر على إثره المباراة التي انتهت بفوز البافاري بهدفين دون رد في منافسات مونديال الأندية.

وأصدر الموقع الرسمي للنادي الأهلي تصريحات على لسان طبيب الفريق أن اللاعب خضع لأشعة رنين على مكان الإصابة بعد وصوله إلى القاهرة.

وأشار طبيب الفريق أن الإصابة تتطلب راحة لمدة أسبوعين من أجل العلاج والعودة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية مرة أخرى.

وكان معلول تعثر إجراءه الأشعة في الدوحة بقطر بسبب وجوده داخل الكبسولة الطبية ضمن إجراءات فيروس كورونا الاحترازية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الحصول على برونزية مونديال الأندية.